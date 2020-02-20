Karaköprüspor Artvin'e hazırlanıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Karaköprüspor Artvin'e hazırlanıyor - Son Dakika Spor

Karaköprüspor Artvin'e hazırlanıyor

6 saat önce

Karaköprü Belediyespor, pazar günü kendi sahasında oynayacağı Artvin Hopaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Karaköprüspor Artvin'e hazırlanıyor, System.String[]

Karaköprü Belediyespor, pazar günü kendi sahasında oynayacağı Artvin Hopaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.


TFF 3. Ligde mücadele eden Karaköprü Belediyespor, çarşamba günü oynadığı Kızılcabölük maçının ardından pazar günü kendi sahasında oynayacağı Artin Hopaspor maçının hazırlıklarına başladı. Karaköprü Belediyespor, zorlu Artvin Hopaspor maçında sahadan galibiyet alarak Kızılcabölük deplasmanında bıraktığı 2 puanı telafi etmeyi hedefliyor. Teknik Direktör İhsan Karabulut yönetiminde çalışmalarını sürdüren kırmızı siyahlı ekipte Kızılcabölük maçında sakatlanan Nuh'un durumu maç saatinde belli olacak. Kızılcabölük'ü ellerinden kaçırdıklarını ifade eden Teknik Direktör İhsan Karabulut, " Denizli'den 3 puanla dönmek istiyorduk. Maçın hakimi bizdik. Birçok pozisyon bulduk. Aradığımız golü de attık ama bir anlık pozisyon hatasından kalemizde golü gördük. Maçın son bölümünde galibiyet için elimizden geleni yapmamıza rağmen sahadan 1 puanla ayrılmak zorunda kaldık. Kızılcabölük maçının ardından ara vermeden hazırlıklarımıza başladık. Pazar günü de kadar tüm hazırlıklarımızı tamamlayıp maça çıkacağız. Futbolcularıma güveniyorum. Zirve yarışından kopmamak adına Artin'i yeneceğiz. Bu zorlu maçta tüm taraftarlarımızı tribüne bekliyoruz" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kızılcabölük, Karaköprü, Artvin, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:23 Kaynak: İHA
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