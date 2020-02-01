Karaköprüspor hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Karaköprüspor hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika Spor

Karaköprüspor hazırlıklarını sürdürüyor

6 saat önce

Karaköprü Belediyespor evinde oynayacağı Manisaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Karaköprüspor hazırlıklarını sürdürüyor, System.String[]

Karaköprü Belediyespor evinde oynayacağı Manisaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.


TFF 3. lig 1. grupta mücadele eden Şanlıurfa temsilcisi Karaköprü Belediyespor ligin 21. haftasında sahasında Manisaspor'u konuk edecek. Kırmızı siyahlı ekip maç öncesi çalışmalarını sürdürüyor.


Faruk Çelik Stadyumunda Teknik Direktör İhsan Karabulut'un nazaretinde çalışan kırmızı siyahlı ekibin antrenmanını Kulüp Başkanı Ahmet Kenan Kayral, As Başkan Halef Tokmakçı, Başkan Yardımcısı ve Genel Sayman Mehmet Nimetoğlu, alt yapı sorumlusu Ahmet Badıllı ile Medya ve Tanıtım Sorumlusu Müslüm Abacıoğlu izledi.


2 Şubat Pazar günü saat 12.00'te başlayacak olan karşılaşma öncesi Karaköprü Belediyespor Kulüp Başkanı Ahmet Kenan Kayral taraftarları maça davet etti. Kulüp Başkanı Kayral, "Pazar günü Manisaspor maçında hem telafi etme adına hem de yeni bir çıkış yakalamak için kazanmak istiyoruz. Takımımız hazırlıklarını sürdürüyor, maç günü tüm hemşerilerimizi stada takımı desteklemeye davet ediyorum. İnşallah iyi bir sonuçla kazanacağız ve yeni bir çıkış yaparak üst sıralarda yer alacağız" şeklinde konuştu.


Teknik Direktör İhsan Karabulut, "Göreve başladığımız günden itibaren takımı Pazar günü oynayacağı Manisaspor maçına hazırladık. Rakibimiz geçen hafta ligin güçlü ekiplerinden Serik Belediyespor'u mağlup etti. Rahibimiz genç bir ekip. Kontrollü bir şekilde maça başlayıp kazanmak istiyoruz" diye konuştu


Pazar günü Karaköprü Faruk Çelik Stadında oynanacak olan karşılaşmayı Samsun Bölgesi Hakemi Gökhan Özbulut yönetecek. - ŞANLIURFA

Manisaspor, Karaköprü, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 10:37 Kaynak: İHA
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