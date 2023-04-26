"Yanıma oturma" kavgası! Tartıştığı genci, sevgilisinin gözleri önünde bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
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"Yanıma oturma" kavgası! Tartıştığı genci, sevgilisinin gözleri önünde bıçaklayarak öldürdü

26.04.2023 16:38

Karaköy'de sevgilisiyle parktaki banka oturan Muhammed Kaya, "Yanıma oturmayın" diyen Emrullah K. tarafından defalarca kez bıçaklandı. Kaya, hastanede yaşamını yitirirken olayın ardından kaçan şüpheli hemen yakalandı. Tutuklanan Emrullah K. ifadesinde, gencin kendisine küfür ettiğini söyledi.

Geçtiğimiz Cuma günü saat 20.30 sularında Beyoğlu Karaköy Haliç Metro Köprüsü altında yürüyüş yapan 21 yaşındaki Muhammed Kaya, sevgilisiyle birlikte köprü altındaki banka oturmak istedi. Ancak bankta oturan Emrullah K. gence, "Buraya oturmayın" diyerek gitmelerini söyledi. Gencin tepki göstermesi üzerine şahısla arasında tartışma çıktı.

DEFALARCA BIÇAKLADI

Çıkan kavgada bıçak çeken şahıs, Muhammed Kaya'yı sevgilisinin gözünün önünde kalbinden, göğsünün altından ve karnından defalarca bıçakladı.

İstanbul'da 'Yanıma oturma' cinayeti

ÖLDÜRÜLEN GENCİN ARKADAŞLARI SALDIRGANI DARP ETTİ

Genç yere yığılarak kanlar içerisinde kalırken, saldırgan ise bıçağı denize attıktan sonra koşarak kaçmaya başladı. Sevgilisinin çığlıklarını duyan gencin arkadaşları, kaçan saldırganın peşinden koşmaya başladı. Yaklaşık 200 metre koşan saldırgan gencin arkadaşları tarafından yakalanıp dövüldü. O esnada vatandaşların araya girmesiyle bir anlık boşluktan faydalanan saldırgan, tekrar kaçarak Galata Köprüsü'ndeki bir restorana girdikten sonra izini kaybettirdi.

İstanbul'da 'Yanıma oturma' cinayeti

AMELİYATA ALINAN MUHAMMED KURTARILAMADI

Ağır yaralı genç ise sevgilisinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hemen ameliyata alınan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İstanbul'da 'Yanıma oturma' cinayeti

SONRASINDA YAŞANANLAR KAMERADA

Öte yandan yaşananlar ise kameralara yansıdı. Görüntülerde, saldırgan genci bıçakladıktan sonra koşarak geldiği alanda gencin arkadaşları tarafından yakalanıyor. Burada çıkan arbede de saldırgan darp ediliyor. Ellerinden kurtulan saldırganın koşarak kaçtığı görülüyor. Köprüye ve bir restorana giren saldırgan buralardan da koşarak geçiyor.

RESTORANIN TUVALETİNDE SAKLANMIŞ

Olayın ardından çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek görgü şahitlerinin ifadelerine başvurdu. Beyoğlu polisinin yaptığı çalışmalar çerçevesinde şahsın, gencin arkadaşları tarafından dövüldükten sonra Galata Köprüsü'nde bir balık restoranına girdiği, ardından da mekandaki A.Y. ile konuştuktan sonra tuvalete saklandığı belirledi. Devam eden çalışmalarda ise şahsın 23 yaşındaki Emrullah K. olduğu tespit edildi.

KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, şahsın Taksim'de olduğu bilgisine ulaştı. Şahsın adresine giden polis, onu kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen Emrullah K. ifadesinde olayı kendisinin gerçekleştirdiğini ve gencin kendisine küfür ettiğini söylediği öğrenildi. Adli işlemlerinin yapılmasının ardından adliyeye sevk edilen Emrullah K., çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (3)
  • Hamit Gündoğdu: Milleti bu hale getirenler utansın. Gerçekten parrlarda görüyoruz millet tek başına takılıyor ve kimse ile konuşmak istemiyor. Bir soru soruyorsun boş boş bakıyorlar. Bırakın dışarısıni kimse misafir dahi istemez hale geldi. Ama öldürecek duruma gelindiyse durum çok vahim demektir. Cevap Yaz 95 21 Yayından Kaldır
  • Fason Meil: Sevgili demişsiniz de birbirini seven insanlar bir ömür birlikte olmak ister. Peki bu birbirini seven sevgililer! bu sevgilerini neden resmiyete dökmüyorlar? Demek ki sevgili değil, kısa süreli eğlence arkadaşlığı veya zevk ortaklığı yapıyorlar. Sevgi gibi kutsal bir kelimeyi bu tür seviyesiz durumlar için kullanmayın. Habere gelince, durduk yere kimse kimseye saldırmaz. Vardır bir bit yeniği! Cevap Yaz 32 193 Yayından Kaldır
  • Necati Kaya: Bir bitin artık. Herşeyiniz sacma. Yorumunuz bile. 65 16 Yayından Kaldır
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Asayiş Büro, Beyoğlu, Karaköy, Çocuk, Banka, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 'Yanıma oturma' kavgası! Tartıştığı genci, sevgilisinin gözleri önünde bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Yanıma oturma" kavgası! Tartıştığı genci, sevgilisinin gözleri önünde bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
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