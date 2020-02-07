Karaköy'de başörtülü genç kızlara saldıran sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
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Karaköy'de başörtülü genç kızlara saldıran sanığın yargılanmasına devam edildi

6 saat önce

Karaköy'de yolda yürüyen başörtülü genç kızlara saldıran ve 12 yıl 8 aya kadar hapsi istenen sanık Semahat Yolcu'nun yargılanmasına devam edildi.

Karaköy'de başörtülü genç kızlara saldıran sanığın yargılanmasına devam edildi, System.String[]

Karaköy'de yolda yürüyen başörtülü genç kızlara saldıran ve 12 yıl 8 aya kadar hapsi istenen sanık Semahat Yolcu'nun yargılanmasına devam edildi. Sanık Yolcu, cezaevi revirinde tedavi gördüğü gerekçesiyle duruşmaya getirtilmezken avukat avukatının savunma için süre talep etti.

Karaköy'de yolda yürüyen başörtülü genç kızlar Feyza Yerlikaya ile Gamze İnce'ye saldırdığı iddia edilen sanık Semahat Yolcu'nun 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme', 'Hakaret', 'Tehdit', ile 'Kasten yaralama' suçlarından 12 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada müştekiler Feyza Yerlikaya ile Gamze İnce ve tarafların avukatları hazır bulundu.

Sanık duruşmaya getirilmedi

Hakim, sanık Semahat Yolcu'nun duruşmaya getirilmesine ilişkin Bakırköy Kadın Ceza İnfaz Kurumu'na yazılan yazıya, sanığın cezaevinin adli servisinde (revir) tedavi gördüğü ve bu yüzden duruşmaya getirilemediğine ilişkin cevap geldiğini kaydetti.

Duruşmada söz alan müştekiler Feyza Yerlikaya ve Gamze İnce, şikayetlerin devam ettiğini ve sanığın cezalandırılmasını istediklerini dile getirdi. Davaya müdahil olan Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın avukatı Hatice Boz ise, sanığın cezalandırılmasını istediklerini kaydetti. Önceki beyanlarını tekrar ettiklerini dile getiren müşteki avukatları ise, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Yolcu'nun avukatı, son savunmasını hazırlamak için müvekkiliyle görüşemediğini belirterek, esas hakkında savunma yapmak üzere ek süre talep etti.

Mahkeme, sanık Semahat Yolcu ve avukatının son savunma yapması için süre vererek, duruşmayı 21 Şubat'a erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, olayın 15 Kasım günü saat 15: 15 sıralarında gerçekleştiği ve Karaköy meydanına doğru yürümekte olan Yolcu'nun karşı yönden gelen Yerlikaya ve İnce'ye doğru hamle yaparak ilk önce Feyza Yerlikaya'nın başörtüsünü eliyle açmaya çalıştığı ve sağ eliyle Yerlikaya'nın omuzuna vurarak hakaret içeren sözler söylediği kaydedilmişti.

İddianamede, saldırıya uğrayan Feyza Yerlikaya ve Gamze İnce müşteki sıfatıyla yer almış, şüpheli Yolcu'nun ise 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme', 'Hakaret', 'Tehdit', ve 'Kasten yaralama' suçlarından 4 yıl 8 aydan 12 yıl 8 aya kadar hapsi istenmişti.

(İrem Demir/İHA)

Karaköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 04:00 Kaynak: İHA
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