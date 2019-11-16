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Karaköy'de başörtülü genç kızlara saldıran Semahat Y., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak...
6 saat önce
- Karaköy'de başörtülü genç kızlara saldıran Semahat Y., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 08:02 Kaynak: İHA
- Karaköy'de başörtülü genç kızlara saldıran Semahat Y., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi
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