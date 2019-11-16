Son Dakika Haberleri: Karaköy'de başörtülü genç kızlara saldıran Semahat Y., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak...
Son Dakika 3. Sayfa Karaköy'de başörtülü genç kızlara saldıran Semahat Y., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak... - Son Dakika

Karaköy'de başörtülü genç kızlara saldıran Semahat Y., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak...

6 saat önce

- Karaköy'de başörtülü genç kızlara saldıran Semahat Y., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- Karaköy'de başörtülü genç kızlara saldıran Semahat Y., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi

Karaköy'de başörtülü genç kızlara saldıran Semahat Y., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak...

Karaköy, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 08:02 Kaynak: İHA
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