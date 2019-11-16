Son Dakika Haberleri: Karaköy'de başörtülü kadına saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, "halkı kin ve...
Son Dakika Güncel Karaköy'de başörtülü kadına saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, 'halkı kin ve... - Son Dakika

Karaköy'de başörtülü kadına saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, "halkı kin ve...

6 saat önce

Karaköy'de başörtülü kadına saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklandı.

Karaköy'de başörtülü kadına saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli,

Karaköy'de başörtülü kadına saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklandı.

Karaköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 06:08 Kaynak: AA
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