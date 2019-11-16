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Karaköy'de başörtülü kadına saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, "halkı kin ve...
6 saat önce
Karaköy'de başörtülü kadına saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 06:08 Kaynak: AA
Karaköy'de başörtülü kadına saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklandı.
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