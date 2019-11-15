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Karaköy'de başörtülü kadına yumruk atan zanlı gözaltına alındı
6 saat önce
İstanbul Karaköy'de, bir kadının başörtüsünü çektikten sonra yumruk attığı görülen kadın saldırgan gözaltına alındı.
İstanbul Karaköy'de, bir kadının başörtüsünü çektikten sonra yumruk attığı görülen kadın saldırgan gözaltına alındı.
Karaköy'de kaldırımda yürüyen bir kadın, karşı yönden arkadaşıyla birlikte sohbet ederek gelen Gamze İnce'ye Selanik Pasajı önünde aniden saldırdı. Başına yumruk atar gibi vurduğu İnce'nin başörtüsünü çekiştiren saldırgan kadın, bir kez daha yumruk attı, bir süre bağırdıktan sonra arkasını dönüp yoluna devam etti.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 09:01
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