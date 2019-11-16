Karaköy'de başörtülü kadını yumruklayan saldırgan tutuklandı

Karaköy'de başörtülü kadına saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklandı.



Karaköy'de kaldırımda yürüyen bir kadının, karşı yönden arkadaşıyla birlikte sohbet ederek gelen Gamze İnce'ye Selanik Pasajı önünde saldırdığını gösteren görüntüler ortaya çıkmıştı. Görüntülerde başına yumruk atar gibi vurduğu İnce'nin başörtüsünü çekiştiren saldırgan, bir süre bağırdıktan sonra arkasını dönüp yoluna devam etti.