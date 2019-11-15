Karaköy'de başörtülü kıza saldıran kadının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kadın, Marmaray istasyonunda vatandaşlarla tartışmış, küfürler savurmuş

İSTANBUL - İstanbul Karaköy'de başörtülü kızlara yumrukla saldıran kadının, yeni görüntüleri ortaya çıktı. Kadın aynı gün içerisinde Sirkeci Marmaray İstasyonunda vatandaşlarla tartışıp, küfürler savurmuş.

Beyoğlu, Karaköy'de kaldırımda yürüyen başörtülü iki genç kıza, karşısından gelen bir kadın yumrukla saldırmış, ardından da hakaretler ederek yoluna devam etmişti. Neye uğradığını şaşıran kızlar ise başörtüsünü düzeltip, polis merkezine giderek şikayetçi olmuştu. Olayın ardından genç kıza saldıran kadının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Kadın Sirkeci Marmaray İstasyonundan vatandaşlarla tartışıp küfürler etti. Görüntülerde, ortamın gerildiğini gören güvenlik görevlisi ise, vatandaşları sakinleştirmeye çalıştığı görülüyor.