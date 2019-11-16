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Karaköy'de başörtülü kızlara saldıran kadın, adliyeye sevk edildi
6 saat önce
Karaköy'de başörtülü kızlara yumrukla saldıran kadın, adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 11:25 Kaynak: İHA
Karaköy'de başörtülü kızlara yumrukla saldıran kadın, adliyeye sevk edildi.
Beyoğlu Karaköy'de kaldırımda yürüyen başörtülü iki genç kıza karşısından gelen S.Y. adlı kadın yumrukla saldırmış, ardından da hakaretler ederek yoluna devam etmişti. Polis ekiplerince gözaltına alınan kadın, geceyi Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinde geçirdi. İfadesi alınan S.Y., sabah adliyeye sevk edildi. Saldırgan kadın, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.
(İHA)
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