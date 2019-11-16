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Son Dakika 3. Sayfa Karaköy'de başörtülü kızlara saldıran kadına tutuklama istemi - Son Dakika

Karaköy'de başörtülü kızlara saldıran kadına tutuklama istemi

6 saat önce

Karaköy'de başörtülü kızlara saldıran kadına tutuklama istemiİSTANBUL - Karaköy'de başörtülü genç kızlara saldıran Semahat Y., çıkarıldığı savcılıkça tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Karaköy'de başörtülü kızlara saldıran kadına tutuklama istemi

İSTANBUL - Karaköy'de başörtülü genç kızlara saldıran Semahat Y., çıkarıldığı savcılıkça tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Beyoğlu Karaköy'de dün bir arkadaşıyla yürüyen başörtülü genç kıza saldıran ve ardından Marmaray Sirkeci istasyonunda vatandaşlarla tartıştığı ana ilişkin görüntüleri ortaya çıkan Semahat Y., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.

Nöbetçi savcıya çıkarılan şüpheli Semahat Y., 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Karaköy'de başörtülü kızlara saldıran kadına tutuklama istemi

Karaköy, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 08:00 Kaynak: İHA
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