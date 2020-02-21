Karaköy'de başörtülü kızlara saldıran kadına 2 yıl 9 ay hapis cezası - Son Dakika

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Karaköy'de başörtülü kızlara saldıran kadına 2 yıl 9 ay hapis cezası
7 saat önce
KARAKÖY'DE BAŞÖRTÜLÜ KIZLARA SALDIRAN KADINA 2 YIL 9 AY HAPİS CEZASI.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 03:37 Kaynak: DHA
KARAKÖY'DE BAŞÖRTÜLÜ KIZLARA SALDIRAN KADINA 2 YIL 9 AY HAPİS CEZASI
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