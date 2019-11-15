Son Dakika Haberleri: Karaköy'de başörtülü kızlara saldıran kadının, yeni görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika 3. Sayfa Karaköy'de başörtülü kızlara saldıran kadının, yeni görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Karaköy'de başörtülü kızlara saldıran kadının, yeni görüntüleri ortaya çıktı

6 saat önce

İstanbul Karaköy'de başörtülü kızlara yumrukla saldıran kadının, yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Karaköy'de başörtülü kızlara saldıran kadının, yeni görüntüleri ortaya çıktı, System.String[]

İstanbul Karaköy'de başörtülü kızlara yumrukla saldıran kadının, yeni görüntüleri ortaya çıktı. Kadın aynı gün içerisinde Sirkeci Marmaray İstasyonunda vatandaşlarla tartışıp, küfürler savurmuş.


Beyoğlu, Karaköy'de kaldırımda yürüyen başörtülü iki genç kıza, karşısından gelen bir kadın yumrukla saldırmış, ardından da hakaretler ederek yoluna devam etmişti. Neye uğradığını şaşıran kızlar ise başörtüsünü düzeltip, polis merkezine giderek şikayetçi olmuştu.


Olayın ardından genç kıza saldıran kadının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Kadının Sirkeci Marmaray İstasyonundan vatandaşlarla tartışıp küfürler ettiği öğrenildi. Görüntülerde ortamın gerildiğini gören güvenlik görevlisinin ise vatandaşları sakinleştirmeye çalıştığı görülüyor. - İSTANBUL

İstanbul, Karaköy, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 08:36 Kaynak: İHA
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Karaköy'de başörtülü kızlara saldıran kadın, aynı gün başkalarıyla tartışıp küfürler yağdırmış
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