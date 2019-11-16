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Karaköy'de başörtülü kızlara saldıran Semahat Y., çıkarıldığı savcılıkça tutuklama talebiyle sulh...
6 saat önce
Karaköy'de başörtülü kızlara saldıran Semahat Y., çıkarıldığı savcılıkça tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 03:51 Kaynak: İHA
Karaköy'de başörtülü kızlara saldıran Semahat Y., çıkarıldığı savcılıkça tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. - İSTANBUL
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