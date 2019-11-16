Son Dakika Haberleri: Karaköy'de başörtülü kızlara saldıran Semahat Y., çıkarıldığı savcılıkça tutuklama talebiyle sulh...
Son Dakika 3. Sayfa Karaköy'de başörtülü kızlara saldıran Semahat Y., çıkarıldığı savcılıkça tutuklama talebiyle sulh... - Son Dakika

Karaköy'de başörtülü kızlara saldıran Semahat Y., çıkarıldığı savcılıkça tutuklama talebiyle sulh...

6 saat önce

Karaköy'de başörtülü kızlara saldıran Semahat Y., çıkarıldığı savcılıkça tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Karaköy'de başörtülü kızlara saldıran Semahat Y., çıkarıldığı savcılıkça tutuklama talebiyle sulh..., System.String[]

Karaköy'de başörtülü kızlara saldıran Semahat Y., çıkarıldığı savcılıkça tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. - İSTANBUL

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 03:51 Kaynak: İHA
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