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Karaköy'de başörtülü kızlara saldıran Semahat Y., çıkarıldığı savcılıkça tutuklama talebiyle sulh...
6 saat önce
Karaköy'de başörtülü kızlara saldıran Semahat Y., çıkarıldığı savcılıkça tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 07:58 Kaynak: İHA
Karaköy'de başörtülü kızlara saldıran Semahat Y., çıkarıldığı savcılıkça tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
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