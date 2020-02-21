Karaköy'de başörtülü üniversite öğrencisine saldırdığı gerekçesiyle yargılanan Semahat Yolcu'ya 2... - Son Dakika

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Karaköy'de başörtülü üniversite öğrencisine saldırdığı gerekçesiyle yargılanan Semahat Yolcu'ya 2...
7 saat önce
Karaköy'de başörtülü üniversite öğrencisine saldırdığı gerekçesiyle yargılanan Semahat Yolcu'ya 2 yıl 9 ay 17 gün hapis cezası verilerek, hükmün açıklanması geri bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 03:26 Kaynak: AA
Karaköy'de başörtülü üniversite öğrencisine saldırdığı gerekçesiyle yargılanan Semahat Yolcu'ya 2 yıl 9 ay 17 gün hapis cezası verilerek, hükmün açıklanması geri bırakıldı.
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