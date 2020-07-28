Karaköy'de başörtülü üniversite öğrencisine saldıran kadın hakkında yeni karar - Son Dakika

Karaköy'de başörtülü üniversite öğrencisine saldıran kadın hakkında yeni karar

Karaköy'de başörtülü üniversite öğrencisine saldırdığı gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan sanık Semahat Yolcu hakkında "hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına" yönelik verilen karar, yapılan itiraz üzerine İstanbul 38. Ağır Ceza Mahkemesince kaldırıldı.

Karaköy'de başörtülü üniversite öğrencisine saldıran kadın hakkında yeni karar, System.String[]

Karaköy'de başörtülü üniversite öğrencisine saldırdığı gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan sanık Semahat Yolcu hakkında "hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına" yönelik verilen karar, yapılan itiraz üzerine İstanbul 38. Ağır Ceza Mahkemesince kaldırıldı.

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesince 21 Şubat'ta yapılan duruşmada, sanık Semahat Yolcu'nun, "yaralama", "tehdit", "hakaret" ve "inanç, düşünce kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçlarından toplam 2 yıl 9 ay 24 gün hapisle cezalandırılmasına ve sanığa verilen hapis cezası hükmünün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin verilen karara, müdahil avukatlarınca yapılan itiraz İstanbul 38. Ağır Ceza Mahkemesince değerlendirildi.

Mahkeme heyetinin kararında, İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesinin koşullar oluştuğu gerekçesiyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin karar verdiğini ancak sanığın 2018 yılında da benzer bir eylemde bulunduğunu ve bu konuyla ile ilgili yargılamanın devam ettiği anlatılarak, şunlar kaydedildi:

"Gerek sanığın pişmanlık ifadesi içermeyen savunması ve gerekse hakkında benzer bir olay sebebiyle yürütülen kovuşturmaya rağmen yeniden suç işlemesi gözetildiğinde, mahkemenin sanığın yeniden suç işlemeyeceğine dair olumlu kanaate sanığın hangi tutum ve davranışları sebebiyle ulaştığının ve olayda kamu zararının ne şekilde giderildiğinin kararda tartışılmamış olması sebebiyle, usul ve yasaya uygun bulunmayan 'Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması' kararının kaldırılmasına karar verilmesi gerektiği sonuç ve kanaatine varılmıştır."

Kararın ardından dava dosyasının iade edildiği İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi, İstanbul 38. Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği karar nedeniyle dosyanın yeniden ele alınarak yeni duruşmanın 2 Ekim'de yapılmasına ve taraflara tebligat gönderilmesine hükmetti.

Davanın geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 15 Kasım 2019'da, müştekiler Feyza Yerlikaya ile Gamze İnce, Kemeraltı Caddesi'nde Selanik Pasajı civarında yürüdükleri sırada meydana gelen olayda, sanık Semahat Yolcu'nun, Feyza Yerlikaya'nın başörtüsünü eliyle açmaya çalıştığı, sol omuz kısmına vurduğu belirtilmişti.

Sanığın, müştekilere yönelik hakaret ve küfür ettiği, tehdit içeren beyanlarda bulunduğu ifade edilen iddianamede, müştekilerin müracaatı üzerine soruşturma başlatıldığı kaydedilmişti.

İddianamede, sanık Yolcu'nun "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme", "hakaret", "tehdit" ve "kasten yaralama" suçlarından 4 yıl 8 aydan 12 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Yargılamayı yapan İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi 21 Şubat'ta görülen karar duruşmasında, sanık Semahat Yolcu'nun, iki müdahile karşı "yaralama" suçundan 3 ay 10 gün, zincirleme şekilde "tehdit" suçundan 6 ay 7 gün, "hakaret" suçundan 1 yıl 2 ay 7 gün ve "inanç, düşünce kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan da 10 ay olmak üzere toplam 2 yıl 9 ay 24 gün hapisle cezalandırılmasına hükmetmişti.

Mahkeme, sanığa verilen hapis cezası hükmünün açıklanmasını, 5 yıllık denetim şartıyla geri bırakmıştı.

İstanbul, Karaköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 10:23

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karaköy'de başörtülü üniversite öğrencisine saldıran kadın hakkında yeni karar - Son Dakika
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