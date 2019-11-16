Son Dakika Haberleri: KARAKÖY'DE GENÇ KIZA SALDIRAN KADINA TUTUKLAMA İSTEMİ
Son Dakika Güncel KARAKÖY'DE GENÇ KIZA SALDIRAN KADINA TUTUKLAMA İSTEMİ - Son Dakika

KARAKÖY'DE GENÇ KIZA SALDIRAN KADINA TUTUKLAMA İSTEMİ

6 saat önce

Karaköy'de genç kıza saldıran kadın savcılık sorgusunun ardından "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

KARAKÖY'DE GENÇ KIZA SALDIRAN KADINA TUTUKLAMA İSTEMİ, System.String[]

Karaköy'de genç kıza saldıran kadın savcılık sorgusunun ardından "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Nöbetçi savcılığın sevk yazısında, şüpheli Semahat Y.'nin yoldan geçtiği esnada hiç tanımadığı 19 yaşındaki kişiye hakaret ettiği, kin ve nefret dolu söylemlerde bulunduğu ve tehdit ettiği aktarıldı. Semahat Y.'nin şikayetçinin başörtüsünü zorla çıkarmaya yeltendiğinin anlatıldığı sevk yazıda, bu amaçla vücut dokunulmazlığının ihlal edildiğinin hem beyan hem de kamera kayıtlarında belirlendiği kaydedildi. Şikayetçilerin dini inançlarına yönelik bir saldırının yapıldığının anlatıldığı sevk yazısında şu ifadelere yer verildi: "Şikayetçilerin  dini inançları doğrultusunda bir kıyafet tercih ettikleri, şüphelinin şikayetçilere karşı kişisel hiçbir husumeti ve ihtilafı bulunmamasına rağmen sırf dini inançları sembolize ettiği düşüncesiyle bu kıyafeti araç olarak kullanmak suretiyle şikayetçilerin dini inançlarına bir saldırı gerçekleştirdiği anlaşılmıştır. Aleni olarak kabul edilen sokakta gerçekleşen bu fiilin TCK 216/1. maddesinde düzenlenen suç kapsamında kaldığı kanaatine varılmıştır"

Suçun toplumun büyük bir kesimi tarafından benimsenen dini inançlara yönelik gerçekleştirildiğinin anlatıldığı sevk yazısında, suç fiilinin toplumsal çatışmalara yol açacak mahiyette olduğu, kamu güvenliği açısından açık ve yakın tehlike oluşturacak nitelikte olduğu aktarıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelinin adliyeye sevki


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Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 04:35 Kaynak: DHA
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