Son Dakika › Güncel › KARAKÖY'DE GENÇ KIZI DARP EDEN KADIN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika
KARAKÖY'DE GENÇ KIZI DARP EDEN KADIN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
6 saat önce
Kamera: Özgür EREN / İSTANBUL DHA Karaköy'de yolda yürüyen G.İ.'yi darp eden kadın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 10:55 Kaynak: DHA
Kamera: Özgür EREN/ İSTANBUL DHA
Karaköy'de yolda yürüyen G.İ.'yi darp eden kadın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Karaköy'de dün meydana gelen olayda yolda arkadaşıyla yürüyen G.İ.'nin yanından geçen bir kadın, genç kızı darp etmişti. Gözaltına alınan şüpheli ifadesi için Taksim Polis Merkezi'ne götürüldü. Buradaki, işlemleri tamamlanan kadın, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra, adliyeye sevk edildi.
Görüntü Dökümü:
------------------
-Şüphelinin karakoldan çıkışı
-Araca bindirilmesi
-Detaylar
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT açıklaması: Seçim kaybetsem bile bu işte yokum Nazilli'de eğlence merkezinde çalışan yabancı uyruklu 8 kadın hasta çıktı Karaköy'den sonra Beşiktaş'ta da çirkin görüntüler! Türbanlı kadına yumruklu saldırı Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 988 EYP ve 442 mayın etkisiz hale getirildi