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Karaköy'de genç kızı darp eden kadın adliyeye sevk edildi
6 saat önce
Özgür EREN / İSTANBUL DHA Karaköy'de yolda yürüyen G.İ.'yi darp eden kadın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 10:56 Kaynak: DHA
Özgür EREN/ İSTANBUL DHA Karaköy'de yolda yürüyen G.İ.'yi darp eden kadın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Karaköy'de dün meydana gelen olayda yolda arkadaşıyla yürüyen G.İ.'nin yanından geçen bir kadın, genç kızı darp etmişti. Gözaltına alınan şüpheli ifadesi için Taksim Polis Merkezi'ne götürüldü. Buradaki, işlemleri tamamlanan kadın, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra, adliyeye sevk edildi.
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