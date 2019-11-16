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KARAKÖY'DE GENÇ KIZI DARP EDEN KADIN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

6 saat önce

Kamera: Özgür EREN / İSTANBUL DHA Karaköy'de yolda yürüyen G.İ.'yi darp eden S.Y emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

KARAKÖY'DE GENÇ KIZI DARP EDEN KADIN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ, System.String[]

Kamera: Özgür EREN/ İSTANBUL DHA

Karaköy'de yolda yürüyen G.İ.'yi darp eden S.Y emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Karaköy'de dün meydana gelen olayda yolda arkadaşıyla yürüyen G.İ.'nin yanından geçen S.Y., genç kızı darp etmişti. Gözaltına alınan şüpheli ifadesi için Taksim Polis Merkezi'ne götürüldü. Buradaki, işlemleri tamamlanan S.Y., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra, adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelinin karakoldan çıkışı

-Araca bindirilmesi

-Detaylar


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 11:32 Kaynak: DHA
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