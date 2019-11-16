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Karaköy'de genç kızı darp eden kadın adliyeye sevk edildi
6 saat önce
Özgür EREN / İSTANBUL DHA KARAKÖY'de yolda yürüyen G.İ.'yi darp eden S.Y emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 11:33 Kaynak: DHA
Özgür EREN/ İSTANBUL DHA KARAKÖY'de yolda yürüyen G.İ.'yi darp eden S.Y emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Karaköy'de dün meydana gelen olayda yolda arkadaşıyla yürüyen G.İ.'nin yanından geçen S.Y., genç kızı darp etmişti. Gözaltına alınan şüpheli ifadesi için Taksim Polis Merkezi'ne götürüldü. Buradaki, işlemleri tamamlanan S.Y., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra, adliyeye sevk edildi.
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