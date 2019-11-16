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KARAKÖY'DE GENÇ KIZI DARP EDEN KADIN TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ (1)
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Haber: Halil YILMAZ/ İSTANBUL DHA Karaköy'de yolda yürüyen G.İ.'yi darp eden S.Y., nöbetçi savcı tarafından "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 04:00 Kaynak: DHA
Haber: Halil YILMAZ/ İSTANBUL DHA
Karaköy'de yolda yürüyen G.İ.'yi darp eden S.Y., nöbetçi savcı tarafından "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
Karaköy'de dün meydana gelen olayda yolda arkadaşıyla yürüyen G.İ.'nin yanından geçen S.Y., genç kızı darp etmişti. Gözaltına alınan şüpheli ifadesi için Taksim Polis Merkezi'ne götürüldü. Buradaki, işlemleri tamamlanan S.Y., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra, adliyeye sevk edildi. S.Y., nöbetçi savcı tarafından "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi
Görüntü Dökümü:
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-Şüphelinin karakoldan çıkışı
-Araca bindirilmesi
-Detaylar
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