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Karaköy'de genç kızı darp eden kadın tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi (1)
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Halil YILMAZ/ KARAKÖY'de yolda yürüyen G.İ.'yi darp eden S.Y., nöbetçi savcı tarafından "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 04:00 Kaynak: DHA
Halil YILMAZ/ KARAKÖY'de yolda yürüyen G.İ.'yi darp eden S.Y., nöbetçi savcı tarafından "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
Karaköy'de dün meydana gelen olayda yolda arkadaşıyla yürüyen G.İ.'nin yanından geçen S.Y., genç kızı darp etmişti. Gözaltına alınan şüpheli ifadesi için Taksim Polis Merkezi'ne götürüldü. Buradaki, işlemleri tamamlanan S.Y., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra, adliyeye sevk edildi. S.Y., nöbetçi savcı tarafından "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi
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