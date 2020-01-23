Karaköy'de kadınlara saldıran kadının tahliye talebine ret - Son Dakika

Özden ATİK/ KARAKÖY'de 19 yaşındaki iki başörtülü kadından birine saldırdığı, ayrıca her ikisine yönelik hakaret ve tehditte bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Semahat Yolcu'nun tahliye talebi reddedildi.

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ikinci celsesi görülen duruşmaya, tutuklu sanık Semahat Yolcu getirildi. Müştekiler Feyza Yerlikaya ve Gamze İnce ise duruşmaya gelmediler. Müştekileri çok sayıda avukat temsil etti.

TANIKLAR DİNLENDİ

Duruşmada iki tanık dinlendi. Tanıklardan Veysel Ekingen, olayın işyerinin önünde olduğunu, çalışanı Mesut Ay 'ın sanığın kadınlara saldırdığını söylemesi üzerine kapıya çıktığını, kapıda sanığın iki kıza küfür ve hakaret ettiğini duyduğunu söyledi. Ekingen, müştekileri sakinleşmeleri için dükkana çağırdığını, sanığın ise olay sonrası uzaklaştığını belirterek mahkeme huzurundaki sanığı olayı gerçekleştiren kişi olarak teşhis etti. Diğer tanık Mesut Ay da ifadesinde sanığın, müştekilere saldırdığını, küfür ve hakaretlerde bulunduğunu söyledi.

"BEN DEĞİLİM"

Tanık beyanları üzerine söz alan sanık Semahat Yolcu ise "Ben değilim. Benim karakterime uygun bir davranış değil. Bu söylenenleri kişiliğime hakaret olarak görüyorum. Sabıkam yoktur. İlk defa hakim karşısına çıkıyorum. Karşı tarafta art niyet görüyorum. Bana hakaret ettiklerini düşünüyorum. Manevi olarak yaptığım çalışmalar yüzünden bana kastettiğini düşünüyorum. Karşı tarafı FETÖ yapılanması içinde görüyorum. Ben sanatçıyım, şifacıyım, şairim, oyuncuyum, bunlarla karşılaşmak bana hakaret gibi geliyor. Bu konuyla Türk halkının gündemini yorup kafalarını karıştırdığımız için özür diliyorum" dedi.

MÜŞTEKİ AVUKATLARI TEPKİ GÖSTERDİ

Sanığın bu sözlerine müşteki avukatlar tepki gösterdi. Müşteki avukatlarından Necip Kibar, "Sanığın sarfetmiş olduğu FETÖ'cüler ifadesine karşı söylemek isterim ki, burada müdahil olan vekillerin büyük çoğunluğu üç senedir 15 Temmuz darbe teşebbüsü şehit yakını ve gazi vekili olarak Silivri 'de yer almaktadır. Karaköy meydanında iyi bir oyun sergilemiştir. Bu bizim için küçük bir hadise değildir. Müslüman hanımefendilerin inanışlarına ağır bir saldırıdır. Bu itibarla sanığın atılı suçlardan en ağır şekilde cezalandırılmalarını talep ederiz, pişmanlık göstermediğinden indirimden yararlanmamasını talep ederiz" dedi. Bu sırada sanığın, müşteki avukatları konuşurken sözlerine izin verilmeden devam etmesi üzerine hakim, sanığın bir süre salon dışına çıkarılmasını istedi.

"CEZALANDIRILMASINI TALEP EDİYORUZ"

Müşteki Aile Bakanlığı avukatı, her iki mağdurun şiddet mağduru olduğundan davaya katılma talebinde bulunduklarını belirterek sanığın cezalandırılmasını talep etti. Müşteki avukatı Mustafa Doğan İnal da "Dosya tekamül etmiştir. Tanık beyanları, çok açık bir şekilde saldırdığını söylemişlerdir. TCK'nin 216/1. maddesindeki suç tam olarak oluşmuştur. Kamu güvenliği açısından cezalandırılması elzemdir" dedi.

BERAATİNİ TALEP ETTİ

Tekrar salona alınan sanık Semahat Yolcu, "Herkesin dinine, ırkına saygı duyarım. Reiki danışmanı olduğum için herkese saygılıyım. Tasavvufla ilgilendiğim için İslam dinine ayrı bir ilgim var. Müslüman camiasının ayrı bir yere gelmesini isterim. Çalışmalarımda din ve cinsiyet ayırmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum, tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" dedi.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM

Hakim, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın davaya kabulüne ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Karaköy'de yürümekte olan müştekilerden Feyza Yerlikaya'ya sol omuz kısmına vurduğu, arkadaşı Gamze İnce'ye de küfür ve hakarette bulunduğu iddiasıyla sanık Semahat Yolcu hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme", "Hakaret", "Tehdit" ve "Kasten yaralama" suçlarından 4 yıl 8 aydan 12 yıl 8 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.