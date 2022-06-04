Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobil sürücüsünün kontrol amaçlı hastaneye götürdü. Sokak tabelasının devrildiği ve aydınlatma direğin zarar gördüğü kazada, işyerinde ise kısmı maddi hasar meydana geldi. Aracın direklere çarpması sonucu yavaşladığı ve bu sebeple işyerine tamamen girmediği belirlendi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kontrolden çıkan otomobil işyerinin kepengine çarparak durabildi - Son Dakika

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