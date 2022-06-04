Kontrolden çıkan otomobil işyerinin kepengine çarparak durabildi
Hava yastıklarının patlaması sonucu sürücü kazadan yara almadan kurtuldu
İSTANBUL - Karaköy'de süratli şekilde seyreden sürücünün kontrolden çıkan otomobil, kaldırımdaki sokak tabelasını ezerek devirdikten sonra bir işyerinin kepengine girerek durabildi. Kaza anı kameralara yansırken, hava yastığının patlaması sonucu sürücü olaydan yara almadan kurtuldu.
Olay, önceki gün saat 01.30 sıralarında Beyoğlu Karaköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye 34 CHL 172 plakalı otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti. Önce sokak tabelasın deviren araç, ardından bir dükkanın kepengine çarparak durabildi. Kaza sonucu kullanılamaz hale gelen aracın sürücü hava yastıklarının patlaması sonucu yara almadan kurtuldu. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Hava yastığı hayatını kurtardı, tabela işyerine girmesine önledi
Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobil sürücüsünün kontrol amaçlı hastaneye götürdü. Sokak tabelasının devrildiği ve aydınlatma direğin zarar gördüğü kazada, işyerinde ise kısmı maddi hasar meydana geldi. Aracın direklere çarpması sonucu yavaşladığı ve bu sebeple işyerine tamamen girmediği belirlendi.
Öte yandan kazayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaparak tutanak tuttu.
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