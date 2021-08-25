Karaköy'de olaylı gece: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Karaköy'de olaylı gece: 1 ölü, 1 yaralı

Silahlı saldırganlar iki kişiyi kurşun yağmuruna tuttu, 1 kişi hayatını kaybetti

İSTANBUL - Beyoğlu'nda 4 kişilik grup otel önünde oturan iki kişiyle tartıştıktan sonra şahısları kurşun yağmuruna tuttu. Saldırıya uğrayan iki kişiden biri vücudunun çeşitli noktalarından yaralanırken diğer kişi de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 22.52'de Beyoğlu İlçesi Kemankeş Kara Mustafa Paşa Mahallesi Karaköy Necatibey Caddesi üzerinde bulunan bir otelin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otelin önünde oturan Süleyman Köker ve Halil Talha Ertuğrul isimli şahısların yanına kimliği henüz belirlenemeyen 4 kişi geldi.

İki arkadaş kurşun yağmuruna tutuldu

İki taraf bir süre konuştuktan sonra tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine yanlarında silah olan 4 şüpheli Süleyman Köker ve Halil Talha Ertuğrul isimli şahısları kurşun yağmuruna tuttu. 2 kişiyi yaralayan silahlı saldırganlar daha sonra olay yerinden hızlıca uzaklaştı. Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

1 kişi hayatını kaybetti

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Süleyman Köker kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken olay yerinde ağır yaralanan Halil Talha Ertuğrul ise hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yeri çalışması gerçekleştiren polis ekipleri çevrede çok sayıda boş kovan tespit etti.

Yaralanan Süleyman Köker ve hayatını kaybeden Halil Talha Ertuğrul'un İstanbul'a çalışmaya geldikleri öğrenildi

Olay yerinde yaralanan Süleyman Köker ve hayatını kaybeden Halil Talha Ertuğrul'un geçtiğimiz günlerde İstanbul'a çalışmaya geldikleri öğrenildi. Polis ekipleri ise kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.