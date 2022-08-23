Ürünleri, el feneriyle seçerek çaldılar - Son Dakika
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Ürünleri, el feneriyle seçerek çaldılar

23.08.2022 17:08
Ürünleri, el feneriyle seçerek çaldılar

Karaköy'de panelvan tipi araçla gelen hırsızlar, girdikleri hırdavat dükkanında el feneriyle etiketlerine bakıp seçtikleri 20 bin lira değerindeki pahalı ürünlerini çaldı.

Karaköy'de panelvan tipi araçla gelen hırsızlar, girdikleri hırdavat dükkanında el feneriyle etiketlerine bakıp seçtikleri 20 bin lira değerindeki pahalı ürünlerini çaldı. Hırsızlık anları kameralara yansırken, polis ekipleri önceki hafta da aynı dükkanı soymak isteyen şüphelilerin peşine düştü.

Olay, dün saat 04.00 sıralarında Beyoğlu Karaköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokaktaki hırdavat dükkanına sabaha karşı gelen hırsızlar, Serkan Dokumacı'ya ait işyerine kapı kilitlerinin keserek girdi. Hırsızlar ardından el feneriyle içerideki ürünleri etiketlerine bakarak pahalı olanları çaldı. 20 bin lira değerinde ürün çalan hırsızlar ardından geldikleri araca binerek kayıplara karıştı. Olayın ardından işyeri sahibi Dokumacı emniyete giderek şikayetçi oldu. Görüntüleri incelemeye alan polis, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

2 hafta sonra tekrar gelip soydular

Öte yandan hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, araçla önceki hafta gelen 4 şüpheli dükkanın önüne geliyor. Şahıslar etrafı kolaçan ettikten sonra kilitleri kesmeye çalıştığı görülüyor. Şahıslar kilitleri kesmek istedikleri esnada alarmın çalması sonucu şahıslar geldikleri araçla kaçıyor.

El feneriyle etiketlerine bakıp çaldılar

Şahıslar dün sabah saatlerinde hırdavatçı dükkanına gelerek bu kez beş kilidi de keserek içeriye giriyor. Alarm çalmasına rağmen şahıslar, el feneriyle etiketine bakarak tek tek kontrol ettikleri pahalı ürünleri çalıyor. Şüpheliler seçtikleri pahalı ürünleri alarak araçlarına yükleyip, olay yerinden kaçıyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Beyoğlu, Karaköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ürünleri, el feneriyle seçerek çaldılar - Son Dakika

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