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Karaköy'de saldırıya uğrayan kadın şikayetçi oldu
6 saat önce
KARAKÖY'de yolda yürürken başka bir kadının saldırısına uğrayan kadın şikayetçi oldu.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 06:05 Kaynak: DHA
KARAKÖY'de yolda yürürken başka bir kadının saldırısına uğrayan kadın şikayetçi oldu.
Karaköy'deki olay saat 15.00 sıralarında yaşandı. İki kadın yürürken, ters yönden gelen bir kadın onlardan birine saldırdı. Genç kızlardan birine vuran kadın hızlıca uzaklaştı. Saldırının şokunu yaşayan genç kıza arkadaşı destek oldu. Genç daha sonra polis merkezine giderek şikayette bulundu.
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