Son Dakika Haberleri: Karaköy'de saldırıya uğrayan kadın şikayetçi oldu  (EK GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜYLE)
Son Dakika Güncel Karaköy'de saldırıya uğrayan kadın şikayetçi oldu  (EK GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜYLE) - Son Dakika

Karaköy'de saldırıya uğrayan kadın şikayetçi oldu  (EK GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜYLE)

6 saat önce

KARAKÖY'de yolda yürürken başka bir kadının saldırısına uğrayan kadın şikayetçi oldu.

Karaköy'de saldırıya uğrayan kadın şikayetçi oldu  (EK GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜYLE), System.String[]

KARAKÖY'de yolda yürürken başka bir kadının saldırısına uğrayan kadın şikayetçi oldu.

Karaköy'deki olay saat 15.00 sıralarında yaşandı. İki kadın yürürken, ters yönden gelen bir kadın onlardan birine saldırdı. Genç kızlardan birine vuran kadın hızlıca uzaklaştı. Saldırının şokunu yaşayan genç kıza arkadaşı destek oldu. Genç daha sonra polis merkezine giderek şikayette bulundu.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 11:13 Kaynak: DHA
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