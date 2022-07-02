Karaköy'de şehir hatları vapurunun iskeleye çarpması sonucu 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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Karaköy'de şehir hatları vapurunun iskeleye çarpması sonucu 7 kişi yaralandı

02.07.2022 14:41

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Hatlarına bağlı Kadıköy-Karaköy seferini yapan vapurun iskeleye çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Hatlarına bağlı Kadıköy- Karaköy seferini yapan vapurun iskeleye çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kadıköy'den kalkan "Durusu" isimli vapur, teknik arıza nedeniyle Karaköy iskelesine çarptı.

Olayda ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 7 kişiden 4'ü ambulansla hastaneye kaldırıldı, 3'ü ayakta tedavi edildi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karaköy'de şehir hatları vapurunun iskeleye çarpması sonucu 7 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karaköy'de şehir hatları vapurunun iskeleye çarpması sonucu 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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