Karaköy'de şehir hatları vapurunun iskeleye çarpması sonucu 7 kişi yaralandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Hatlarına bağlı Kadıköy- Karaköy seferini yapan vapurun iskeleye çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kadıköy'den kalkan "Durusu" isimli vapur, teknik arıza nedeniyle Karaköy iskelesine çarptı.
Olayda ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 7 kişiden 4'ü ambulansla hastaneye kaldırıldı, 3'ü ayakta tedavi edildi.
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