Olayda ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Karaköy'de şehir hatları vapurunun iskeleye çarpması sonucu 7 kişi yaralandı - Son Dakika

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