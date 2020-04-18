Karaköy'de sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri - Son Dakika

31 ildeki sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbul polisi 18 noktada ekiplerle İstanbul trafiğini kontrol ediyor.

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İstanbul'a deniz yoluyla giriş ve çıkışlara kısıtlama getirildi

Van'da mahalledeki koronavirüs hastalarını gizleyen muhtar, hastalığın yayılmasına neden oldu

Yeni korona tedbiri: İstanbul'a deniz yolu ile giriş çıkışlar yasaklandı

Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 31 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağı başladı