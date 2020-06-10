Karaköy'de şüpheli çanta paniği - Son Dakika

Karaköy'de kaldırıma bırakılmış şüpheli bir çanta paniğe neden oldu. Olay yerine gelen uzman tarafından patlatılan çantanın içi boş çıktı.



Olay bugün saat 15.30 sıralarında Beyoğlu Karaköy Bankalar Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaldırımda bırakılmış çantayı fark eden vatandaşlar durumdan şüphelenerek polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri, bölgeyi güvenlik çemberine alarak yolu trafiğe kapattı. Ardından olay yerine bomba imha uzmanı istendi. Kısa sürede caddeye gelen uzman, özel kıyafetlerini giyerek çantanın yanına gitti. Çevre güvenliği tamamen alındıktan sonra, kaldırım üzerine bırakılan çanta, bomba imha uzmanı tarafından fünyeyle patlatıldı. "James Bond" olarak bilinen evrak çantasının içi boş çıktı.



Öte yandan, bombanın patlatıldığı anlarda ve öncesinde vatandaşlar olan biteni merakla gözlerle izledi. Çantanın patlatılmasıyla birlikte cadde tekrar trafiğe açıldı. - İSTANBUL