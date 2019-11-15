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Karaköy'de tepki çeken saldırı

6 saat önce

KARAKÖY'de bir kadın, yolda yürüyen başka bir kadına saldırdı.

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KARAKÖY'de bir kadın, yolda yürüyen başka bir kadına saldırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sosyal medyada tepkiye neden oldu.

Karaköy'de bugün meydana geldiği belirtilen olay güvenlik kamerasına yansıdı. Saat 15.00 sıralarında iki kadın yürürken, ters yönden gelen bir kadın, onlardan birine saldırdı. Genç kızlardan birine vuran kadın hızlıca uzaklaştı. Çevredekiler saldırıya tepki gösterirken görüntüler sosyal medyada tartışma yarattı.


- İstanbul
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 05:26 Kaynak: DHA
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