Karaköy'de tepki çeken saldırı
6 saat önce
KARAKÖY'de bir kadın, yolda yürüyen başka bir kadına saldırdı.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 05:26 Kaynak: DHA
KARAKÖY'de bir kadın, yolda yürüyen başka bir kadına saldırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sosyal medyada tepkiye neden oldu.
Karaköy'de bugün meydana geldiği belirtilen olay güvenlik kamerasına yansıdı. Saat 15.00 sıralarında iki kadın yürürken, ters yönden gelen bir kadın, onlardan birine saldırdı. Genç kızlardan birine vuran kadın hızlıca uzaklaştı. Çevredekiler saldırıya tepki gösterirken görüntüler sosyal medyada tartışma yarattı.
- İstanbul
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