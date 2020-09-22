Karaköy'de tramvay ile otomobil çarpıştı - Son Dakika

Karaköy'de tramvay ile otomobilin çarpışması nedeniyle seferler bir süre aksadı.

Edinilen bilgiye göre, Kemeraltı Caddesi'nde T1 Kabataş- Bağcılar tramvay hattında seyir halindeki tramvayla bir otomobil çarpıştı.

Savrulan otomobil, ketener direğine çarparak durdu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza sonrası bölgede bir süre trafik yoğunluğu oluşurken tramvay seferleri Bağcılar-Karaköy arasında devam etti.

Otomobilin kaldırılmasının ardından tramvay seferleri normale döndü.