Son dakika haberleri | KARAKÖY'DE VAPUR İSKELEYE ÇARPTI 7 YARALI - 2 - Son Dakika
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Son dakika haberleri | KARAKÖY'DE VAPUR İSKELEYE ÇARPTI 7 YARALI - 2

02.07.2022 14:31

Son dakika haberleri: KADIKÖY-Karaköy seferini yapan ŞH-DURUSU vapurunun Karaköy iskelesine çarpması sonucu 7 kişi hafif yaralandı.

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Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA - KADIKÖY- Karaköy seferini yapan ŞH-DURUSU vapurunun Karaköy iskelesine çarpması sonucu 7 kişi hafif yaralandı.

Kaza saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Kadıköy-Karaköy seferini yapan ŞH-DURUSU vapuru iskeleye yanaşmak istedi. Ancak dümeni kilitlendiği öne sürülen vapur Karaköy iskelesine çarptı. Kazada sonrası olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada 7 kişi yaralandı. Yaralılardan bazılarının çay ocağında bulunan kazanın devrilmesi sonucu yaralandığı belirtildi.

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Karaköy'de şehir hatları vapurunun iskeleye çarpması sonucu 7 kişi yaralandı (2) Karaköy'de şehir hatları vapurunun iskeleye çarpması sonucu 7 kişi yaralandı (2) Şehir Hatları vapuru Karaköy iskelesine çarptı: 3 yaralı Şehir Hatları vapuru Karaköy iskelesine çarptı: 3 yaralı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | KARAKÖY'DE VAPUR İSKELEYE ÇARPTI 7 YARALI - 2 - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | KARAKÖY'DE VAPUR İSKELEYE ÇARPTI 7 YARALI - 2 - Son Dakika
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