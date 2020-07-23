Karaköy'de vapurdaki yolcu denize düştü - Son Dakika

Karaköy'de vapurdaki yolcu denize düştü

İSTANBUL - Kadıköy-Eminönü-Karaköy seferini yapan vapurdaki bir yolcu dengesini kaybederek denize düştü. Denize düşerek kurtarılmayı bekleyen yolcu Sahil Güvenlik ve Deniz polisi ekipleri tarafından karaya çıkarıldı.

Olay, saat 16: 45 sıralarında Beyoğlu Karaköy sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kadıköy - Eminönü - Karaköy seferini yapan vapurdaki kimliği öğrenilemeyen bir yolcu dengesini kaybetmesi sonucu iskeleye yaklaştığı esnadan denize düştü. Vatandaşların durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Denizde kurtarılmayı bekleyen vatandaş ise Sahil Güvenlik ve Deniz Polisleri ekipleri tarafından iskeleye çıkarıldı. Burada bekleyen sağlık ekipleri tarafından yaralı vatandaşa bir süre kalp masajı yapıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sedye ile ambulansa konularak hastaneye kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.