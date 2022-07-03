Karaköy'de vapurun iskeleye çarpma anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı (İBB) Şehir Hatları'na ait Kadıköy- Karaköy seferini yapan vapurun dün iskeleye çarpması sonucu 7 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Kadıköy'den kalkan ve teknik arıza nedeniyle Karaköy İskelesi'ne çarpan "Durusu" isimli vapurun iskeleye vurma anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde vapurun yanaşarak iskeleye çarpma anı yer alıyor.
Karaköy'de dün meydana gelen kazada yaralanan 7 kişiden 4'ü ambulansla hastaneye kaldırılmış, 3 kişi ayakta tedavi edilmişti.
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