Son Dakika Haberleri: Karaköy'de yağış sonrası dükkanları su bastı, esnaf mahsur kaldı
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Karaköy'de yağış sonrası dükkanları su bastı, esnaf mahsur kaldı

39 dakika önce

Karaköy'de yağış sonrası dükkanları su bastı, esnaf mahsur kaldı Sağanak yağmur nedeniyle Kabataş-Bağcılar tramvay seferleri durduruldu.

Karaköy'de yağış sonrası dükkanları su bastı, esnaf mahsur kaldı
Sağanak yağmur nedeniyle Kabataş- Bağcılar tramvay seferleri durduruldu
Bağcılar, Karaköy, Genel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 02:05 Kaynak: İHA
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