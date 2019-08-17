Karaköy'de yağış sonrası dükkanları su bastı, esnaf mahsur kaldı
30 dakika önce
Karaköy'de yağış sonrası dükkanları su bastı, esnaf mahsur kaldı Sağanak yağmur nedeniyle Kabataş-Bağcılar tramvay seferleri durduruldu.
Karaköy Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 02:12 Kaynak: İHA
'de yağış sonrası dükkanları su bastı, esnaf mahsur kaldı
Sağanak yağmur nedeniyle Kabataş- Bağcılar
tramvay seferleri durduruldu
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