Karaköy'de yolda yürüyen başörtülü kızlara saldıran Semahat Yolcu hakkında açılan davanın... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Karaköy'de yolda yürüyen başörtülü kızlara saldıran Semahat Yolcu hakkında açılan davanın... - Son Dakika

Karaköy'de yolda yürüyen başörtülü kızlara saldıran Semahat Yolcu hakkında açılan davanın...

6 saat önce

Karaköy'de yolda yürüyen başörtülü kızlara saldıran Semahat Yolcu hakkında açılan davanın görülmesine başlandı.

Karaköy'de yolda yürüyen başörtülü kızlara saldıran Semahat Yolcu hakkında açılan davanın..., System.String[]

Karaköy'de yolda yürüyen başörtülü kızlara saldıran Semahat Yolcu hakkında açılan davanın görülmesine başlandı. Duruşmada Yolcu suçlamaları reddederken, mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. - İSTANBUL

Karaköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 12:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'nun görev süresi uzatıldı
Karaköy'de başörtülü kızlara saldıran sanık hakim karşısında Son dakika: AYM, Wikipedia'nın erişime engellenmesini hak ihlali saydı Pompalı tüfekle bastığı birahanede kadın garsonu öldüren zanlı cezaevinde intihar etti

Son Dakika Haberleri
18:58 Malazgirt'te üreme sağlığı eğitimi - Son Dakika Haber
18:57 2019'da dünyanın yüzünü güldüren 12 haber - Son Dakika Haber
18:57 Rus muhalif Navalny'ın Moskova'daki ofisinde polis arama yaptı - Son Dakika Haber
18:54 İlaç kutusunda uyuşturucu madde ele geçirildi: 1 gözaltı - Son Dakika Haber
18:39 Kula'da sahte içki operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika Haber
17:45 Trump: Türkiye İdlib'deki sivil ölümlerini durdurmak için çok çalışıyor - Son Dakika Haber
17:29 Öpücük hastalığı nedeniyle komaya girdi! Yaşam savaşı veriyor - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 19:07:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Karaköy'de yolda yürüyen başörtülü kızlara saldıran Semahat Yolcu hakkında açılan davanın... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]