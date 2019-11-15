Son Dakika Haberleri: Karaköy'de yoldaki kadına saldıran şüpheli kadın marmaray'da da olay çıkarmış
Son Dakika Güncel Karaköy'de yoldaki kadına saldıran şüpheli kadın marmaray'da da olay çıkarmış - Son Dakika

Karaköy'de yoldaki kadına saldıran şüpheli kadın marmaray'da da olay çıkarmış

6 saat önce

Karaköy'de bir arkadaşıyla yürüyen G.İ adlı kadın, karşısından gelen bir kadının yumruklu saldırısına uğradı.

Karaköy'de bir arkadaşıyla yürüyen G.İ adlı kadın, karşısından gelen bir kadının yumruklu saldırısına uğradı. Sosyal medyada paylaşılan saldırı anının güvenlik kamera görüntüleri tepki gördü. Mağdur kadının şikayeti üzerine adı öğrenilemeyen kadın gözaltına alındı. Saldırgan kadının, yeni görüntüleri ortaya çıktı. Bugün çekildiği iddia edilen görüntülerde, kadının Sirkeci Marmaray İstasyonunda vatandaşlarla tartışıp, küfürler savurduğu görülüyor.

Karaköy'de yoldaki kadına saldıran şüpheli kadın marmaray'da da olay çıkarmış

Marmaray, Karaköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 11:47 Kaynak: DHA
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