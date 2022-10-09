Kadın ve çocuğun dilenerek aldıkları parayı sakladıkları yer ise zabıta ekiplerini şaşırttı. Yabancı uyruklu kadın parayı ağzının içinden çıkartırken, çocuk ise pantolonun paçasından para çıkarttı. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

İSTANBUL - Karaköy'de zabıta ekipleri tarafından yakalanan dilenciler, topladıkları paraları ağzının içine ve pantolonunun paçasında sakladı. Dilencilerin ağzından ve pantolon paçasından paraları çıkarma anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: İHA

Karaköy, Zabıta, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yakalanan dilenci kadının ağzından kağıt para çıktı - Son Dakika

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