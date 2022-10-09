Yakalanan dilenci kadının ağzından kağıt para çıktı - Son Dakika
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Yakalanan dilenci kadının ağzından kağıt para çıktı

09.10.2022 09:17

Yakalanan dilenci kadının ağzından kağıt para çıktı Karaköy'de zabıta tarafından yakalanan dilenci parayı ağzının içine sakladı Dilencilerin ağzından ve pantolon paçasından paraları çıkarma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi Karaköy'de zabıta ekipleri tarafından yakalanan...

Yakalanan dilenci kadının ağzından kağıt para çıktı

Karaköy'de zabıta tarafından yakalanan dilenci parayı ağzının içine sakladı

Dilencilerin ağzından ve pantolon paçasından paraları çıkarma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

İSTANBUL - Karaköy'de zabıta ekipleri tarafından yakalanan dilenciler, topladıkları paraları ağzının içine ve pantolonunun paçasında sakladı. Dilencilerin ağzından ve pantolon paçasından paraları çıkarma anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Karaköy'de geçtiğimiz günlerde Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kadın ve çocuk dilenciler yakalandı. Yabancı uyruklu oldukları öğrenilen dilenciler merkeze götürüldü.

Kadın ve çocuğun dilenerek aldıkları parayı sakladıkları yer ise zabıta ekiplerini şaşırttı. Yabancı uyruklu kadın parayı ağzının içinden çıkartırken, çocuk ise pantolonun paçasından para çıkarttı. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

(DZ- Mİ-ZB-

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Kaynak: İHA

Karaköy, Zabıta, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yakalanan dilenci kadının ağzından kağıt para çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yakalanan dilenci kadının ağzından kağıt para çıktı - Son Dakika
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