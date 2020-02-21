KARAKÖY'DEKİ BAŞÖRTÜLÜ KADINLARA SALDIRI DAVASINDA KARAR - Son Dakika
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KARAKÖY'DEKİ BAŞÖRTÜLÜ KADINLARA SALDIRI DAVASINDA KARAR

7 saat önce

KARAKÖY'de başörtülü kızlara saldırı davasında sanık kadına 4 ayrı suçtan toplamda 2 yıl 9 ay 17 gün hapis cezası verildiİstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya şikayektçiler F. Y. ve G.İ. katıldı.

KARAKÖY'DEKİ BAŞÖRTÜLÜ KADINLARA SALDIRI DAVASINDA KARAR, System.String[]

KARAKÖY'de başörtülü kızlara saldırı davasında sanık kadına 4 ayrı suçtan toplamda 2 yıl 9 ay 17 gün  hapis cezası verildi

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya şikayektçiler F. Y. ve G.İ. katıldı. İki genç kızı  çok sayıda avukat ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Hatice Boz temsil etti. Sanık avukatı da salonda hazır bulundu. Öte yandan celse arasında tahliye edildiği öğrenilen sanık Semahat Yolcu ise duruşmaya katılmadı.

"BERAATİNİ TALEP EDİYORUZ"

Duruşmada sanık Semahat Yolcu'nun avukatı müvekili ile görüşemediğini belirterek, "Müvekkilim hakkındaki lehe hükümlerin uygulanmasını istiyoruz. Beraatini talep ediyoruz" dedi.

"SANIĞIN EN ÜST HADDEN CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUZ"

Müşteki avukatlarından Neslihan Evci ise, "Sanık herhangi bir pişmanlık göstermemiştir. Sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını istiyoruz" ifadesini kullandı.

2 YIL 9 AY 24 GÜN HAPİS CEZASI

Mahkeme hakimi, kararını açıklayarak sanık Semahat Yolcu'yu "Hakaret" suçundan 1 yıl 2 ay 7 gün, "Yaralama" suçundan 3 ay 10 gün, zincirleme olarak "Tehdit" suçundan 6 ay 7 gün, "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan ise 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme toplam 2 yıl 9 ay 24 gün hapis cezasına çarptırılan sanık hakkındaki cezada hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Karaköy'de yürümekte olan müştekilerden F. Y.'ye sol omuz kısmına vurduğu, arkadaşı G.İ.'ye de küfür ve hakarette bulunduğu iddiasıyla sanık Semahat Yolcu, hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme", "Hakaret", "Tehdit" ve "Kasten yaralama" suçlarından 4 yıl 8 aydan 12 yıl 8 aya kadar hapis cezası talep ediliyordu.

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Asliye Ceza Mahkemesi, Karaköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 03:43 Kaynak: DHA
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