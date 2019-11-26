Son Dakika Haberleri: Karaköy'deki kadına saldırı iddianamesi kabul edildi
Son Dakika Güncel Karaköy'deki kadına saldırı iddianamesi kabul edildi - Son Dakika

Karaköy'deki kadına saldırı iddianamesi kabul edildi

6 saat önce

KARAKÖY'de kadına saldıran ve tutuklanan şüpheli Semahat Y. hakkındaki iddianame kabul edildi.

Karaköy'deki kadına saldırı iddianamesi kabul edildi, System.String[]
KARAKÖY'de kadına saldıran ve tutuklanan şüpheli Semahat Y. hakkındaki iddianame kabul edildi. İlk duruşma, 26 Aralık'ta görülecek.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Karaköy'de yürümekte olan Feyza Y.'ye sol omuz kısmına vurduğu, arkadaşı Gamze İ'ye de küfür ve hakarette bulunduğu iddiasıyla şüpheli Semahat Y. hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme", "Hakaret", "Tehdit" ve "Kasten yaralama" suçlarından 4 yıl 8 aydan 12 yıl 8 aya kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenlenmişti. Şüpheli Semahat Y. hakkında iddianame gönderildiği İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Şüpheli Semahat Y. 26 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak.


- İstanbul
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul, Karaköy, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 04:26 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da bu minibüse binenler, kafasını nereye çevirse Atatürk'ü görüyor
Asgari ücret zammı için ilk teklif Türk-İş'ten geldi: 2 bin 526 lira İstanbul barajları alarm veriyor! Doluluk son 10 yılın en düşük 2'nci seviyesinde Atlas Global uçuşlara 1 ay ara verdiğini açıkladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 23:07:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karaköy'deki kadına saldırı iddianamesi kabul edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]