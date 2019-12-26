Karaköy'deki kadınlara saldırı davası başladı (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karaköy'deki kadınlara saldırı davası başladı (1) - Son Dakika

Karaköy'deki kadınlara saldırı davası başladı (1)

6 saat önce

KARAKÖY'de 19 yaşındaki iki başörtülü kadından birine saldırdığı, ayrıca her ikisine yönelik hakaret ve tehditte bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan Semahat Y., hakim karşısına çıktı.

Karaköy'deki kadınlara saldırı davası başladı (1), System.String[]

KARAKÖY'de 19 yaşındaki iki başörtülü kadından birine saldırdığı, ayrıca her ikisine yönelik hakaret ve tehditte bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan Semahat Y., hakim karşısına çıktı. Suçlamaları reddeden Semahat Y. " Büyük ihtimalle benzetme var. Başka bir yerdeydim" dedi.

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki  duruşmaya, tutuklu sanık Semahat Y. getirildi. Şikayetçiler Feyza Y. ve Gamze İ. duruşmaya katıldı. Müştekileri çok sayıda avukat da temsil etti.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 12:33 Kaynak: DHA
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