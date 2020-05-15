KARAKÖY İSKELESİ'NDE MİLLİ MÜCADELE TÖRENİ - Son Dakika

Milli Mücadele sırasında şehit olanlar anısına yapılan saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında gerçekleşen törende havai fişek gösterisi de yapıldı.

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