Alınan bilgiye göre, denize açıldıktan sonra Karaköy önlerine gelen bir tekne, henüz belirlenemeyen nedenle su almaya başladı.

Kaynak: AA

Beyoğlu, Karaköy, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Karaköy önlerinde su alan tekne battı - Son Dakika

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