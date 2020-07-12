Karaköy Pazaryerinde tezgahlar yeniden kuruluyor - Son Dakika

Karaköy Pazaryerinde tezgahlar yeniden kuruluyor
Korona virüs tedbirleri kapsamında Yunusemre İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararıyla yaklaşık 3 aydır tezgah açılmayan Karaköy Pazaryerinde tezgahlar kurulmaya başladı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında Yunusemre İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararıyla yaklaşık 3 aydır tezgah açılmayan Karaköy Pazaryerinde tezgahlar kurulmaya başladı. Karaköy Pazaryeri yaklaşık 3 aylık bir aranın ardından 13 Temmuz Pazartesi günü hizmet vermeye başlayacak.
Yunusemre İlçe Hıfzıssıhha Kurulu korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Karaköy'de Pazartesi günleri kurulan semt pazarının hizmetlerini durdurmuştu. Yaklaşık 3 aydır tezgah açılmayan pazaryeri normalleşme süreci kapsamında yarın kuruluyor. Pazaryerinde yeniden tezgah açılacağını dile getiren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada esnaf ve vatandaşların açıklanan tedbirlere uymalarını rica etti. Başkan Çerçi açıklamasında, "Karaköy Pazaryeri yarın tekrardan hizmet vermeye başlıyor. Esnafımız ve vatandaşlarımız için hayırlı olmasını diliyorum. Covid-19 tedbirleri kapsamında esnafımızın gereken bütün önlemleri almasının, alışverişini yapan vatandaşlarımızın da bu kurallara uymasının önemine özellikle vurgu yapmak istiyorum. Bereketli pazarlar Yunusemre" ifadelerini kullandı. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 16:29 Kaynak: İHA
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