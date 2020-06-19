Karaköy Perşembe Pazarı'nı su bastı - Son Dakika

Karaköy Perşembe Pazarı'nı su bastı

İSTANBUL - İstanbul'da aniden bastıran yağış nedeniyle Karaköy Perşembe Pazarı'nı su bastı.

İBB AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul'da bugün de sağanak yağış devam ediyor. Bir anda bastıran yağmur nedeniyle Karaköy'de Perşembe Pazarı'nı su bastı. Yağmurun etkisiyle göle dönen alanda araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Dükkan sahiplerinin kapılarının önünde olduğu görülürken bir vatandaşın ise göle dönen yolda suyun rögar kapağının başında olduğu görüldü. Görüntülerde ise bir vatandaşın başka bir kişiye "Yüzebilirsiniz Eyüp Bey" dediği duyuldu.